Από τον πρώτο θάνατο έως το ορόσημο των 500.000 θανάτων, ακολουθούν οι βασικές ημερομηνίες στην πορεία της επιδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ.

Στις 29 Φεβρουαρίου του 2020, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον πρώτο επίσημο θάνατο λόγω της επιδημίας στη χώρα. Ήταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών, που αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα υγείας, ο οποίος έχασε τη ζωή του εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19 στην πολιτεία της Ουάσινγκτον (βορειοδυτικά).

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού», δήλωνε τότε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι και άλλοι άνθρωποι είχαν τελικά υποκύψει στην ασθένεια από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Στις 27 Μαΐου του 2020, η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο ξεπέρασε το όριο των 100.000 θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Ενώ οι ΗΠΑ καταγράφουν ήδη τους περισσότερους θανάτους και μολύνσεις στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς, ήδη σε διάφορες περιοχές της χώρας γίνονται βήματα για την έξοδο από το lockdown, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ που είναι αποφασισμένος να επανεκκινήσει την οικονομία.

-Αλλαγή στάσης για τις μάσκες-

Στις 3 Απριλίου του 2020, αφού συμβούλευαν κατά της γενικευμένης χρήσης μάσκας, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν πλέον στους Αμερικανούς να καλύπτουν το πρόσωπό τους όταν βγαίνουν από το σπίτι τους για να ανακοπεί η εξάπλωση της πανδημίας.

«Δεν κοστίζει τίποτα, θα έλεγα, εμπρός, κάντε το», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου. Αλλά «δεν νομίζω ότι θα το κάνω εγώ», πρόσθεσε.

The U.S. has surpassed half-a-million deaths from COVID-19, making it the 3rd deadliest event in American history. pic.twitter.com/Gbd9Rk3iop

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2020, έξι εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η χώρα μετρά 200.000 νεκρούς λόγω της Covid-19.

Η «Covid θα είναι η τρίτη αιτία θανάτων φέτος στις ΗΠΑ, περισσότερο από τα δυστυχήματα, τα εγκεφαλικά και το Alzheimer», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τομ Φρίντεν, πρώην διευθυντής των αμερικανικών Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νόσων (CDC).

- Θετικός ο Τραμπ -

Στις 2 Οκτωβρίου του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Twitter ότι βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Εμφανίζοντας συμπτώματα, εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο για τέσσερις ημέρες. Η προεκλογική του εκστρατεία σταμάτησε και ξεκίνησε και πάλι μερικές εβδομάδες αργότερα με φρενήρεις ρυθμούς.

Στις 14 Δεκεμβρίου του 2020, πάνω από 300.000 άνθρωποι είχαν επισήμως χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της Covid-19 στις ΗΠΑ.

Εν μέσω της εορταστικής περιόδου στα τέλη της χρονιάς, η χώρας γνωρίζει έξαρση της επιδημίας, ξεπερνώντας τακτικά τα 200.000 κρούσματα ημερησίως και τους 2.500, ή ακόμα και τους 3.000, θανάτους ανά ημέρα.

Ωστόσο η 14 Δεκεμβρίου σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας εκστρατείας μαζικού εμβολιασμού, με μία νοσηλεύτρια στη Νέα Υόρκη να είναι η πρώτη Αμερικανίδα που εμβολιάζεται στη χώρα έναντι της Covid-19.

Στις 19 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν το όριο των 400.000 θανάτων λόγω του κορονοϊού, μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Στις 20 Ιανουαρίου, ο νέος Δημοκρατικός πρόεδρος προειδοποίησε σε ομιλία του με αυστηρό τόνο ότι η πανδημία ετοιμάζεται για την «πιο σκληρή και θανατηφόρα φάση της» και κάλεσε τους Αμερικανούς να αντιμετωπίσουν μαζί «αυτό τον δύσκολο χειμώνα».

Ο Μπάιντεν, που έθεσε τη μάχη κατά της επιδημίας βασική του προτεραιότητα, υπογράφει μια σειρά από διατάγματα, από την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα ομοσπονδιακά κτίρια έως την καραντίνα για τους ταξιδιώτες.

Trying to busy myself, but am haunted by the relentless image on the front page of the Sunday @nytimes

From top to bottom, a year ago to now, the death toll from COVID-19 in the USA. pic.twitter.com/9xEhZNNrrB

— Armine Yalnizyan (@ArmineYalnizyan) February 21, 2021