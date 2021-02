Ο Άινταν Μάρεϊ δήλωσε άναυδος αφού έφτασε τόσο κοντά στο κερδίσει ένα ποσό που θα του άλλαζε για πάντα τη ζωή.

«Είχα αγοράσει δύο δελτία στο διαδίκτυο και αγόρασα άλλα δύο στο κατάστημα στο δρόμο για δουλειά. Έτσι, όταν τα έλεγξα σε απευθείας σύνδεση, ήξερα κανείς δεν είχε κερδίσει το τζακ ποτ, αλλά δεν είχα ιδέα ότι ήμουν τόσο κοντά. Βγήκα από το αυτοκίνητο και έτρεξα στο σπίτι για να δείξω το δελτίο στη μαμά μου, τον μπαμπά και τον αδελφό μου. Κανείς μας δεν μπορούσε να το πιστέψει», είπε ο ίδιος.

Όταν ο Άινταν δημοσίευσε μια φωτογραφία του λαχνού του στο Twitter, φάνηκε ​ότι είχε σχεδόν τους ακριβείς αριθμούς που ταιριάζουν με το τζάκποτ των 157,64 εκατομμυρίων λιρών της Τρίτης, αλλά είχε χάσει για λίγο το τεράστιο ποσό.

Το δελτίο του είχε τους αριθμούς 05,09,15,25,29, με τυχερούς αριθμούς τους 06 και 07. Αλλά οι αριθμοί που κερδίζουν ήταν 05,09,25,29,30, ενώ οι τυχεροί οι 06 και 07. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο άτυχος Έιντεν πετύχαινε το 30 αντί για το 15, θα ήταν αμέσως πολυεκατομμυριούχος.

Η δημοσίευση του Άινταν στο Twitter συγκέντρωσε πάνω από 30.000 like από την προηγούμενη εβδομάδα. Εκείνος λέει τώρα ότι έπρεπε να σβήσει τις ειδοποιήσεις του στο Twitter στο τηλέφωνό του, καθώς δεν σταματούσε να δονείται.

One number away from 156 million hahahaha n only won 666 quid 😩😩 pic.twitter.com/prVaI0T8c9

— Aidan Murray (@aidanmurrayyy) February 18, 2021