Συγκεκριμένα ο 40χρονος Χακάν Αϊσάλ κατηγορείται για τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του, Σεμρά, η οποία ήταν και επτά μηνών έγκυος κατά τη διάρκεια των διακοπών τους τον Ιούνιο του 2018 στην Κοιλάδα των Πεταλούδων στην περιοχή Μούλα στην Τουρκία.

Η Σεμρά έπεσε από έναν βράχο και πέθανε ακαριαία ωστόσο το «δυστύχημα» φέρεται να ήταν δολοφονία, την οποία οργάνωσε ο Αϊσάλ για να εισπράξει την ασφάλεια ζωής της συζύγου του, κάτι το οποίο και έκανε λίγο μετά το θάνατό της.

Ο Χακάν σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να έπεισε τη σύζυγό του να σκαρφαλώσουν βράχους για να βγάλουν φωτογραφίες έχοντας καλύτερη θέα του Αιγαίου και εν συνεχεία την έσπρωξε στον γκρεμό.

Σε βίντεο που ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας διακρίνονται ο Αϊσάλ και η Σεμρά να περπατούν στις απόκρημνες κορυφές των βράχων.

Ο Χακάν μάλιστα κρατάει και το χέρι της γυναίκας του καθώς σκαρφαλώνουν στους γκρεμούς. Οι αρχές θεωρούν ότι μερικά λεπτά αργότερα την έσπρωξε.

Ο τουρίστας που κατέγραψε το βίντεο ισχυρίζεται ότι μαγνητοσκόπησε τη στιγμή γιατί είδε τον Αϊσάλ να συμπεριφέρεται περίεργα.

Final moments of pregnant wife 'pushed to her death by husband after he duped her into posing for selfie on cliff-edge'

Hakan Aysal, 40, allegedly threw his wife Semra Aysal off cliff in Mugla, Turkey

Claimed he lured seven-month pregnant wife to pose for a selfie on cliff-edge pic.twitter.com/Pv2Rs94hri

