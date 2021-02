Εκατοντάδες φέρετρα έπεσαν στην θάλασσα μετά από κατολίσθηση στην βορειοδυτική Ιταλία. Το νεκροταφείο που «πληγώθηκε» από το φυσικό φαινόμενο είναι 100 και πλέον ετών.

Βίντεο καταγράφει διασώστες να βρίσκονται στα ανοιχτά της θάλασσας του Καμόλι - κοντά στην Γένοβα - και να αναζητούν περισσότερα από 200 φέρετρα.

Εκτός από το νεκροταφείο, παρασύρθηκαν και δύο παρεκκλήσια από την κατολίσθηση. Ο δήμαρχος έκανε λόγο για «αδιανόητη καταστροφή».

#Camogli . Il video del #crollo del #cimitero da parte di alcuni operai che si erano messi in sicurezza poco prima che il fronte collassasse. pic.twitter.com/eFxCeEPWxb

Εργάτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της κατολίσθησης κατέγραψαν τη στιγμή που άρχισαν να σείονται και να σπάνε οι τοίχοι.

Φωτογραφίες δείχνουν φέρετρα να επιπλέουν στα λασπωμένα νερά.

#Camogli: questa mattina insulti al sindaco per non aver previsto il crollo. Erano state notate crepe profonde e si udivano rumori sinistri. Alcuni lavori erano stati già avviati ed erano presenti anche reti di protezione che però non sono state sufficienti. pic.twitter.com/jMg56Zba0V

— Babboleo News (@BabboleoNews) February 23, 2021