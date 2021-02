ΔΙΕΘΝΗ

Η 59χρονη Rachael Hearson, έχει εργαστεί ως μαία, επισκέπτης υγείας και νοσοκόμα για περισσότερα από 40 χρόνια και αποφάσισε να μοιραστεί κάποιες από τις πιο περίεργες εμπειρίες της στο βιβλίο της «Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor».

Σύμφωνα με τη «Sun», η Rachael αποκάλυψε πώς αναγκάστηκε να μάθει σε έναν άνδρα και τη σύζυγό του την... πρακτική αξία του σεξ αφού συνειδητοποίησε ότι δεν είχαν ιδέα για τις βιολογικές προεκτάσεις της συνουσίας.

Όπως έχει αναφέρει και σε συνέντευξή της στη Mirror: «Ήταν παντρεμένοι για μερικά χρόνια, αλλά τα παιδιά «δεν είχαν έρθει ακόμα», όπως περίμεναν».

«Πραγματικά πίστευαν ότι τα μωρά θα ερχόντουσαν μόνο και μόνο επειδή «ήταν παντρεμένοι» και δεν είχαν ιδέα. Το να μάθεις σε κάποιον για το σεξ είναι μια μεγάλη ευθύνη. Αλλά μετά από μερικές επισκέψεις, το ζευγάρι μπήκε στο νόημα και δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους ο ένας από τον άλλον».

