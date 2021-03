ΔΙΕΘΝΗ

Η Άλεξ Κόλμποθ από το Μιλγουόκι είδε έκπληκτη τον άλλοτε συνοδό της να της ζητάει να πληρώσει για το ήμισυ του κόστους των τριών ραντεβού που βγήκαν.

Η νεαρή κοπέλα μοιράστηκε την οθόνη του κινητού της στο Twitter, όπου διακρίνεται το αίτημα, με τη λεζάντα: «Αυτό λέγεται θράσος.»

Στα μηνύματα, ο νεαρός έγραψε:

«Γεια σου Άλεξ, ελπίζω να είσαι καλά. Θα σε πείραζε να μου πεις ποιο είναι το Venmo (σ.σ. εφαρμογή online πληρωμών για κινητά) σου; Ο λόγος που σου το ζητώ είναι επειδή εσύ και εγώ δεν θα βλεπόμαστε πια, είναι δίκαιο να αξιώνω να μοιραστούμε τα έξοδα από τις φορές που βγήκαμε. Πιστεύω ότι συνολικά ήταν τρεις φορές που πήγαμε σε μπαρ και εστιατόρια, όπου πλήρωσα και για τους δυο μας κάθε φορά. Θα έλεγα ότι τα 35 δολάρια είναι κάτι περισσότερο από δίκαια για το φαγητό και τα ποτά που πήραμε κατά τη διάρκεια αυτών των ραντεβού. Θεωρώ ότι ως ένα δίκαιο κορίτσι, θα σκεφτείς να μου επιστρέψεις τα χρήματα. Ευχαριστώ!».

The screengrab of messages explaining why he would like a refund

Ωστόσο, η Άλεξ δεν είδε με καλό μάτι το αίτημα, καθώς μοιράστηκε ένα gif από την ταινία «Μπαμπούλας Α.Ε.» με τη λεζάντα: «Πώς θα κοιμηθώ απόψε γνωρίζοντας ότι έχω ακόμα αυτά τα 35 δολάρια;».

Ερωτηθείσα στο Twitter εάν προσφέρθηκε να πληρώσει, εκείνη απάντησε καταφατικά.

Το συγκεκριμένο Tweet συγκέντρωσε πάνω από 184.000 like και πυροδότησε μια τεράστια συζήτηση στα μέσα δικτύωσης.

Ως επί το πλείστον, οι χρήστες του Twitter φαίνεται να συμφωνούν μαζί της.

Πηγή: Mirror.

Διαβάστε ακόμα:

Βρετανία: Πώς η βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που εξουδετερώθηκε στο Έξετερ παρέμενε κρυμμένη για 81 χρόνια

Ιαπωνία σε Κίνα: «Σταματήστε τα πρωκτικά τεστ σε πολίτες μας - Προκαλούν ψυχολογικό πόνο»