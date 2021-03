Ένα παράδειγμα της τρομακτικής και συνάμα ανησυχητικής δύναμης των περίφημων deepfakes αποτελούν τρία βίντεο τα οποία δημοσιεύθηκαν στη γνωστή πλατφόρμα TikTok και απεικονίζουν τον δημοφιλή ηθοποιό Τομ Κρουζ.

Τα βίντεο δείχνουν τον πρωταγωνιστή του «Mission Impossible», να κάνει μαγικά κόλπα, να παίζει γκολφ, και να έχει ένα μικρό «ατύχημα», στο οποίο αναπολεί την τελευταία συνάντηση που είχε με τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ.

Στα συγκεκριμένα βίντεο όμως δεν εμφανίζεται ο πραγματικός Τομ Κρουζ αλλά πρόκειται για deepfake.

Τα συγκεκριμένα κλιπ δεν άργησαν να γίνουν viral και μέχρι την Τρίτη είχαν συγκεντρώσει περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές.

Ο όρος προσδιορίζει μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης και προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων «deep learning» (βαθιά μάθηση) και «fake» (ψεύτικος), τα οποία στοχεύουν ένα συγκεκριμένο άτομο για να δημιουργήσουν ψεύτικα βίντεο με αυτό.

Δημιουργούνται τροφοδοτώντας έναν αλγόριθμο. Το σύστημα στοχεύει ένα πρόσωπο μέσω φωτογραφιών και βίντεο, επιτρέποντας του να έχει λήψεις από διαφορετικές γωνίες και να μιμείται τη συμπεριφορά και τον τρόπο ομιλίας.

Με αρκετό οπτικοακουστικό υλικό κάποιου ατόμου, μπορεί όποιος θέλει να δέσει ένα ψεύτικο βίντεο ενός προσώπου με ψεύτικο ήχο και το κάνει να λέει ό,τι θέλει.

Τα deppfakes δημιουργήθηκαν το 2014 από τον Ίαν Γκουντφέλοου, πρώην διευθυντή του συστήματος μηχανικής μάθησης της ειδικής ομάδας Project της Apple.

Παρόλο που τα βίντεο με τον Τομ Κρουζ έχουν δημιουργηθεί για να προσφέρουν γέλιο και για λόγους διασκέδασης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι «αυτή η τεχνολογία δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει και υπάρχουν πάρα πολλές πραγματικά αρνητικές και κακόβουλες χρήσεις της», δήλωσε στους «Times» του Λονδίνου ο ειδικός Χένρι Άτζντερ.

Ο Σαμ Γρκέγκορι διευθυντής προγράμματος της ομάδας witness.org, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να προστατέψουν και να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω βίντεο, εξέφρασε την ανησυχία του για τα deepfakes με ανάρτησή του στο Twitter.

«Οι γυναίκες ήδη έχουν γίνει στόχος των deepfakes. Το να βλέπεις δεν μπορεί πλέον να σε κάνει να πιστέψεις, η ρητορική υποδεικνύει το αληθινό βίντεο».

So you've seen Tom Cruise #Deepfake (took work, good impersonator). But what SHOULD worry us w. #Deepfakes? 1) Women are already being targeted by deepfakes 2) 'Seeing is no longer believing' rhetoric undermines real video. More here from global research: https://t.co/LypU4xHpD8 https://t.co/cLk4qeffp0

— Sam Gregory (@SamGregory) February 27, 2021