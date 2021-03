«Οι αρχές της Νοτίου Αφρικής κατέσχεσαν εκατοντάδες ψεύτικα εμβόλια κατά της Covid-19, έπειτα από ενημέρωση της Interpol, που προειδοποίησε για το γεγονός ότι τα εμβόλια θα αποτελέσουν πρωταρχικό στόχο των εγκληματικών δικτύων», διευκρίνισε ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας, με έδρα τη Λιόν.

Τρεις Κινέζοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Ζάμπιας συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέρμιστον (επαρχία Γκαουτένγκ), η οποία επέτρεψε επίσης την ανακάλυψη «μιας μεγάλης ποσότητας παραποιημένων μασκών».

Επιπλέον, η Ιντερπόλ συνέδραμε την Κίνα, όπου η αστυνομία «ταυτοποίησε ένα δίκτυο πώλησης ψεύτικων εμβολίων κατά της Covid-19 και έκανε έφοδο στις κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής, με αποτέλεσμα να συλλάβει 80 υπόπτους και να κατασχέσει περισσότερα από 3.000 ψεύτικα εμβόλια από το σημείο».

Η Interpol προειδοποιεί εκ νέου για μη πιστοποιημένα εμβόλια που προτείνονται προς πώληση στο διαδίκτυο. «Κάθε εμβόλιο που προωθείται σε ιστότοπους ή στο darknet δεν είναι νόμιμο, δεν έχει δοκιμαστεί και ενδέχεται να είναι επικίνδυνο», τονίζει.

NEWS: INTERPOL alert leads to dismantling of fake COVID-19 vaccine distribution network. Thousands of illicit vaccines seized and arrests made in South Africa and China. Read more https://t.co/JYt5vQ4dRx

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 3, 2021