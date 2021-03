ΔΙΕΘΝΗ

Το τεράστιο ον βρέθηκε στο Broad Haven South Beach στο Πέμπροκσαϊρ της Ουαλίας την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα έρευνας κητοειδών του Ηνωμένου Βασιλείου (CSIP).

Με τα υπολείμματα που έχουν ήδη αποσυντεθεί, οι ειδικοί δεν μπορούσαν να κάνουν ταυτοποίηση και τώρα ένα δείγμα από το θαλάσσιο θηρίο πρέπει να σταλεί για δοκιμή.

Ο Μάθιου Ουέστφιλντ, συντονιστής της CSIP για την Ουαλία, δήλωσε: «Είναι πολύ δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα τι είναι επειδή είναι τόσο άσχημα αποσυντεθειμένο. Ψόφησε στη θάλασσα λίγο πριν ξεβραστεί στην παραλία, οπότε θα είχε έρθει με μια από τις υψηλές παλίρροιες.»

Οι φωτογραφίες που βγήκαν από το σημείο δείχνουν έναν γκρίζο φλοιό, ινώδη σε ορισμένα σημεία, με στοιχεία οστών. Κανένα προφανές χαρακτηριστικό της βιολογίας του πλάσματος δεν ξεχωρίζει, με το κεφάλι φαινομενικά να έχει φύγει και κανένα άκρο να μην είναι εμφανές.

Και παρόλο που ο Γουέστφιλντ εντόπισε μια σπονδυλική στήλη, μήκους περίπου 7 μέτρων, ακόμη και η πραγματική κλίμακα του ζώου είναι αβέβαιη.

The creature was found on Broad Haven South Beach in Wales

«Η κυρία που μας το ανέφερε είχε κάνει λίγη έρευνα και είχε αρχικά επιστρέψει λέγοντας ότι σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να ήταν ένας καρχαρίας προσκυνητής. Όμως, οι καρχαρίες αυτού του είδους σπανίζουν στις παραλίες γύρω από την Ουαλία.

Έτσι, αρχικά πιστεύαμε ότι θα ήταν μια φάλαινα, αλλά όταν φτάσαμε εκεί και διενεργήσαμε μια έρευνα, έγινε σαφές ότι σίγουρα δεν ήταν. Η αρχική ένδειξη ήταν η μυρωδιά των σάπιων ψαριών. Τα αποσυντεθειμένα ψάρια μυρίζουν διαφορετικά από τις φάλαινες. Τότε μελετήσαμε τη δομή των οστών που έδειξε ότι σίγουρα δεν ήταν φάλαινα και επρόκειτο για κάποιο είδος ψαριού.»

Ο Γουέστφιλντ πιστεύει ότι η σορός ανήκει σε καρχαρία, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρος. «Δεν θα μπορούσαμε να πούμε 100% επειδή υπάρχουν άλλα είδη που θα μπορούσε να είναι, συμπεριλαμβανομένου του φαλαινοκαρχαρία, που είναι στην πραγματικότητα λίγο μεγαλύτερος. Έχουμε ​τραβήξει φωτογραφίες, έχουμε πάρει μερικά δείγματα και τα έχουμε στείλει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και σε μερικές από τις εξειδικευμένες ομάδες ,όπως και στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου.

«Απλώς πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί», κατέληξε.

Πηγή: Mirror.

