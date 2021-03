Έτσι τουλάχιστον εκτιμούν οι επιστήμονες, που μελετώντας τον τεράστιο αστεροειδή -είναι μεγαλύτερος από τον Πύργο του Άιφελ- εκτιμούν πως σε 48 χρόνια υπάρχουν πιθανότητες για ένα κακό... συναπάντημα με τον πλανήτη μας.

Για να μην τρομάζετε βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναλύσεις των ειδικών, οι πιθανότητες για σύγκρουση του Άποφις με τη Γη το 2068 είναι μία στις... 380.000.

Ο συγκεκριμένος αστεροειδής λοιπόν, (που φέρει το δυσοίωνο προσωνύμιο «Θεός του Χάους») αναμένεται να κάνει ένα κοντινό πέρασμα από τη Γη στις 03:06 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 6 Μαρτίου 2021, με τους αστροφυσικούς να έχουν έτοιμο τον εξοπλισμό τους για να τον μελετήσουν.

Asteroid #Apophis is well visible again, here it is our latest image, looking forward to share it live next month.#asteroids #AsteroidDay #AsteroidDayItalia

👇👇👇https://t.co/hYYVxXe6of pic.twitter.com/RFQWcCc7NH

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 17, 2021