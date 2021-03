Η 23χρονη Byun Hui-su, η οποία είχε υποβληθεί σε εγχείρηση αλλαγής φύλου στην Ταϊλάνδη και είχε απολυθεί από τον στρατό το περασμένο έτος, εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Cheongju, νότια της Σεούλ.

Δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τα αίτια του θανάτου της παρά μόνο ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ήταν νεκρή στο σπίτι της εδώ και λίγες ημέρες.

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για την τρανσέξουαλ πρώην λοχία του στρατού της Νότιας Κορέας.

Ο Buyn είχε εκφράσει την ελπίδα να συνεχίσει να υπηρετεί στο γυναικείο σώμα του στρατού, ενώ είχε ασκήσει αγωγή για την απόλυσή της. Τον Απρίλιο μάλιστα αναμενόταν να εκδικαστεί η υπόθεσή της.

South Korea's first openly transgender soldier was found dead in her home. Her cause of death is unknown.

Byun Hui-su was 23.

She was dismissed after her gender-affirming surgery because South Korea bans trans people from the military. She had been fighting to be reinstated. pic.twitter.com/rWXuwVmPvX

