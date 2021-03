«Ο Πατρίκ Ντιπόν έφυγε σήμερα το πρωί για να χορέψει με τ’ αστέρια» είπε, πολύ συγκινημένη, η σύντροφος και συνεργάτιδά του, Λεϊλά Ντα Ροσά. «Πέθανε λόγω μιας κεραυνοβόλας ασθένειας» που τον χτύπησε «πριν από μερικούς μήνες», πρόσθεσε.

Ο Ντιπόν γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1959 στο Παρίσι. Ο πατέρας του εγκατέλειψε πολύ σύντομα την οικογένεια και η μητέρα του προσπάθησε να διοχετεύσει την ενέργεια του αεικίνητου γιου της γράφοντάς τον στο ποδόσφαιρο και μετά στο τζούντο.

Ανεπιτυχώς. Ο Πατρίκ βρήκε τον δρόμο του στο κλασικό μπαλέτο. Ο Μαξ Μποζονί, πρώην χορευτής της Όπερας του Παρισιού και καθηγητής μπαλέτου, τον πήρε υπό την προστασία του και έγινε ο δια βίου δάσκαλός του, μέχρι τον θάνατό του, το 2003.

Το 1970 ο 11χρονος τότε Πατρίκ εισήχθη στη σχολή χορού της Όπερας του Παρισιού και, μολονότι απείθαρχος, με το ταλέντο του ανέβηκε όλα τα σκαλιά του αξιοσέβαστου θεσμού. Στα 16 του μπήκε ως χορευτής στο μπαλέτο της Όπερας και ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό μπαλέτου της Βάρνας, στη Βουλγαρία.

[#HOMAGE] 💔🩰 The great ballet star #PatrickDupond left us today at the age of 61. Watch him perform Le Cygne Noir alongside Noëlla Pontois 💔🩰 https://t.co/e5o1LyRqew pic.twitter.com/fvAd4sZK9n

