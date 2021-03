Πρόκειται για εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τον κρατήρα Jezero, το σημείο όπου προσεδαφίστηκε ο «Πέρσι».

Οι επιστήμονες φιλοδοξούν να εντοπίσουν ίχνη αρχαίας ζωής, καθώς εκεί είναι το δέλτα ενός ποταμού που υπήρχε πριν από 3 με 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Μέχρι σήμερα, οι καλύτερες εικόνες που είχαν οι επιστήμονες από τον Άρη ήταν οι λήψεις από το όχημα Curiosity.

Το Perseverance είναι εξοπλισμένο με 25 κάμερες, τις περισσότερες που έχουν σταλεί ποτέ στον «κόκκινο πλανήτη».

