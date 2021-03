Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ έκανε την Τρίτη ο πρίγκιπας Κάρολος, ο οποίος επισκέφτηκε εμβολιαστικό κέντρο στο Λονδίνο.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο Βρετανός διάδοχος του θρόνου ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τη συνέντευξη, αρνήθηκε όμως να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ειδικότερα, αποχωρώντας από το εμβολιαστικό κέντρο, ο Κάρολο ρωτήθηκε τι πιστεύει για τη συνέντευξη, στην οποία η Μέγκαν Μαρκλ ανέφερε ότι μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε κάνει ρατσιστικό σχόλιο και ότι ένιωσε τόσο πιεσμένη που έφθασε στο σημείο να σκεφθεί την αυτοκτονία. Ο Κάρολος σταμάτησε και κοίταξε να δει ποιος του μίλησε, αλλά στη συνέχεια χαμογέλασε, γύρισε και απομακρύνθηκε, όπως μεταδίδει το Reuters.

Prince Charles stays silent when asked about Harry and Meghan's interview with Oprah Winfrey https://t.co/xR7JXi4hGp pic.twitter.com/Pgo5NL6WiA

— ITV News (@itvnews) March 9, 2021