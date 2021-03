Η Μάγια Βαγιέχος, 3 ετών, πέθανε στο νοσοκομείο από λοίμωξη που επηρέασε τα ζωτικά της όργανα. Οι Αρχές στην επαρχία Τσάκο διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Ωστόσο, οι γονείς του μικρού κοριτσιού, που είχε δύο μεγάλες βελόνες στην καρδιά και τους πνεύμονές της, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι τη σκότωσαν σε ένα «άρρωστο» σατανικό τελετουργικό που έγινε στην Αργεντινή.

Ιατροδικαστές ανακάλυψαν τις βελόνες κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής που διενήργησαν μετά το θάνατο του παιδιού στο νοσοκομείο, από λοίμωξη που επηρέασε τα ζωτικά του όργανα και προκάλεσε καρδιακή ανακοπή.

Άλλο ένα σοκαριστικό στοιχείο που ήρθε στο φως μετά τη νεκροψία, είναι ότι η μία βελόνα που βρέθηκε στην καρδιά του άτυχου κοριτσιού ήταν μήκους 10 εκατοστών και συνήθως χρησιμοποιείται για να ράβονται μπάλες ποδοσφαίρου!

Η άλλη βελόνα που είχε τοποθετηθεί στο σώμα της, λίγο πριν από το θάνατό της, επηρέαζε τους πνεύμονές της και θεωρήθηκε αιτία που οδήγησε στη σήψη που υπέστη.

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της νεκροψίας προέκυψαν καθώς οι Αρχές στη βόρεια επαρχία Τσάκο της Αργεντινής ανέφεραν ότι διερευνούν όλες τις πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας σατανικής τελετουργίας.

Η 20χρονη μητέρα της και ο 19χρονος πατριός της προσπάθησαν να διαφύγουν υπό τον φόβο μήπως λιντσαριστούν, αλλά συνελήφθησαν από την αστυνομία στα περίχωρα του χωριού Κιτιλίπι όπου ζούσαν.

Η μητέρα του μικρού κοριτσιού, η οποία λέγεται ότι είναι τεσσάρων μηνών έγκυος, υπέβαλε την Τρίτη αίτημα μέσω συνηγόρου υπεράσπισης για να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, όταν ανέφερε ότι ξυλοκοπήθηκε μέσα στη φυλακή όπου κρατείται.

