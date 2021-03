Το ταξίδι του στον Άρη συνεχίζει το νέο ρομποτικό ρόβερ της NASA το Perseverance, το οποίο προσγειώθηκε στον «Κόκκινο Πλανήτη» στις 18 Φεβρουαρίου.

Η NASA είχε δημοσιεύσει στις 22 Φεβρουαρίου το βίντεο από την προσεδάφιση του ρομποτικού ρόβερ και στις 6 Μαρτίου είχε στείλει τις πρώτες φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας από τον κρατήρα Jezero, το σημείο όπου προσεδαφίστηκε ο «Πέρσι».

Σε tweet που ανέβασε την Τρίτη η NASA στον λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για το ταξίδι του Perseverance, αναφέρει ότι το ρομποτικό ρόβερ προχώρησε ακόμα 70 μέτρα (230 πόδια) και συνεχίζει ν’ ανιχνεύει την περιοχή προκειμένου να εντοπίσει την περιοχή η οποία έχει οριστεί ως η ζώνη ερευνών από τους επιστήμονες. Στις 6 Μαρτίου το ρόβερ και είχε διανύσει 6,5 μέτρα.

Flexing my robotic arm and doing some more checkouts of my tools. Over the next few weeks, I’ll be focused on finishing health checks of arm instruments, and then dropping off the helicopter so it can get ready for its demo flight.

pic.twitter.com/9aZqGg6v4a

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 9, 2021