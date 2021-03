Το Πεντάγωνο κατηγόρησε τον παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον ότι «επί της ουσίας απαξίωσε ολόκληρο τον αμερικανικό στρατό» όταν πρόβαλε στην εκπομπή του απόσπασμα, με αφορμή το οποίο ο υπερσυντηρητικός παρουσιαστής αποδοκίμασε τον αυξανόμενο αριθμό γυναικών στρατιωτικών, ισχυριζόμενος ότι αυτές αποδυναμώνουν τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Τάκερ Κάρλσον έδειξε στην εκπομπή του τη φωτογραφία μιας γυναίκας υποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία φορούσε στολή μητρότητας, και είπε ότι μπροστά σε μια αυξανόμενη απειλή της Κίνας, το Πεντάγωνο μπορεί να χάσει πολέμους προσελκύοντας περισσότερες γυναίκες.

«Ενώ ο στρατός της Κίνας γίνεται πιο αρρενωπός… ο στρατός μας χρειάζεται να γίνει, σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, πιο θηλυκός», είπε ο υπερσυντηρητικός σταρ παρουσιαστής. «Αυτό είναι μια γελοιοποίηση του στρατού των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

