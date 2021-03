Ένα διαφορετικό φιλοδώρημα από αυτά που δίνουμε συνήθως φρόντισε να πάρει ένας ντελιβεράς, όταν παρέδωσε την παραγγελία σε μια κυρία στο κέντρο του Παρισιού. Κατά την έξοδό του από την πολυκατοικία άρπαξε την γάτα που καθόταν στην είσοδο.

Ωστόσο, οι κάμερες της πολυκατοικίας κατέγραψαν τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η γάτα ανήκει στον θυρωρό της πολυκατοικίας. Ο «ένοχος» ντελιβεράς, που αποδείχτηκε ότι είναι και ο ιδιοκτήτης στο εστιατόριο που έκανε την παραγγελία, απολογήθηκε λέγοντας ότι ήθελε την γάτα, διότι στο εστιατόριο υπάρχουν ποντίκια.

«Το πρώτο πράγμα που κάναμε το επόμενο πρωί όταν είδαμε το βίντεο ήταν να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία. Παράλληλα επικοινωνήσαμε και με την “Just Eat” αλλά δεν ήταν σε θέση να μας βοηθήσουν οπότε πήγαμε απ′ ευθείας στο εστιατόριο και περιμέναμε να ανοίξει», εξήγησε η Καρολίν Σιμόν-Προβό, που ήταν η παραλήπτις της παραγγελίας.

Η γάτα εντοπίστηκε σε μία γωνία του καταστήματος, να τρέμει από τον φόβο της και φυσικά επεστράφη στον θυρωρό του κτιρίου.

Η εταιρεία «Just Eat» επιβεβαίωσε πως ερευνά το περιστατικό, αν και η παραγγελία του φαγητού παραδόθηκε όχι από εκείνους αλλά απευθείας από το εστιατόριο.

UPDATE !!! ON A RETROUVE LE CHAT !!

Pour comprendre, c'était les dernières commandes du resto donc le patron a fait la livraison lui même. On est allé au resto ce matin et on a attendu jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Les employés sont arrivés et ont appelé le patron. https://t.co/T4pc0MuFiQ

