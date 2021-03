Για την «Ζιλί», όπως ονομάζεται από τα γαλλικά ΜΜΕ ηη συγκεκριμένα κοπέλα, όλα ξεκίνησαν όταν ο Πιερ, ένας πυροσβέστης που είχε αναλάβει να τη βοηθήσει κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής επιληπτικής κρίσης, πήρε τον αριθμό της από τα ιατρικά αρχεία -όπου η ηλικία της αναγραφόταν- και της έστελνε συνεχώς μηνύματα.

Στη συνέχεια η Ζιλί έπεσε σε κοινωνική φοβία, δεν ήθελε να βγει από το δωμάτιό της, καθώς έπασχε από βαριά κατάθλιψη και οι γιατροί της έδωσαν βαριά αντικαταθλιπτικά. Τα επόμενα δύο χρόνια το κοριτσάκι επιχείρησε να αυτοκτονήσει 16 φορές.

Οι γονείς της μην γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει, εκείνο το διάστημα, φώναξαν συνολικά 130 φορές την πυροσβεστική. Είχε δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης με τους πυροσβέστες, κάτι που όπως φαίνεται εκείνοι το εκμεταλλευτήκαν αφού βίαζαν συστηματικά το παιδί.

Μια φορά κάποιος πυροσβέστης μετέφερε το παιδί στο σπίτι, όπου την περίμεναν δύο συνάδελφοί του. Μια άλλη φορά την βίασαν, όταν ήταν κλεισμένη σε ψυχιατρείο για παιδιά. «Έβλεπαν ότι την κατέστρεφαν, κι όμως συνέχιζαν» λέει με οργή η μητέρα της.

