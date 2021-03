Συγκλονισμένη είναι η κοινότητα του αθλητισμού - και όχι μόνο - της Ρωσίας, μετά την είδηση ότι ο 19χρονος Τιμούρ Φαϊζουντίνοφ κατέληξκε μετά από χτύπημα που έφαγε στο κεφάλι από το πακ, δηλαδή τον δίσκο του παιχνιδιού. Συνέβη κατά την διάρκεια επίσημου αγώνα για το εθνικό πρωτάθλημα.

Το μοιραίο συμβάν έλαβε χώρα στο Γιάροσλαβλ, μια πόλη στα 250 χλμ. Βορειοδυτικά της Μόσχας.

Η τοπική ομάδα Λοκομοτίβ φιλοξενούσε για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ την ομάδα από την Αγία Πετρούπολη και σε μια στιγμή του αγώνα ένας παίκτης των γηπεδούχων έριξε το πακ προς τον Φαϊζουντίνοφ.

Παρότι φορούσε το κράνος του, ο μικρός πλαστικός δίσκος με τον οποίο παίζεται το χόκεϊ, χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι τον παίκτη

Dynamo Saint Petersburg defenseman Timur Faizutdinov has tragically passed away at the age of 19.

He had received a fatal head injury during an MHL match against Loko in Yaroslavl on March 12.

SKA Hockey Club extends its deepest condolences to Timur’s family and friends. pic.twitter.com/gDQkK43ILr

