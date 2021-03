Στο πρώτο επεισόδιο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν περί τις 17:00 (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) σε ινστιτούτο μασάζ σχεδόν 50 χλμ. από την Ατλάντα, τη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικές ΗΠΑ), ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Τσέροκι, σύμφωνα με την εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution.

Αργότερα το απόγευμα, άλλα δύο συμβάντα με τη χρήση πυροβόλων όπλων στοίχισαν τη ζωή ακόμη τεσσάρων ανθρώπων σε δύο ινστιτούτα μασάζ, το ένα αντίκρυ στο άλλο, στην Ατλάντα, διευκρίνισε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης σε ανακοίνωση Τύπου αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Με το που έφθασαν, οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις γυναίκες νεκρές στο εσωτερικό (του ινστιτούτου μασάζ) με εμφανή τραύματα από σφαίρες. Ακόμη επιτόπου, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για πυρά στην απέναντι πλευρά του δρόμου», όπου βρήκαν ακόμη μια γυναίκα νεκρή από σφαίρες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ένας ύποπτος συνελήφθη το βράδυ χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε από τη δική της πλευρά η αστυνομία της κομητείας Τσέροκι μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο Ρόμπερτ Άαρον Λονγκ, 21 ετών, προέκυψε πως ενέχεται στα τρία αιματηρά περιστατικά μετά την εξέταση μαγνητοσκοπημένου υλικού που κατέγραψαν συστήματα παρακολούθησης στα ινστιτούτα, εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας της κομητείας στην Ατλάντα Τζέρναλ-Κονστιτούσιον. Συνελήφθη σε απόσταση 240 χλμ. από την πόλη της Ατλάντας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πρώτο μακελειό έγινε σε ασιατικό ινστιτούτο μασάζ, όπου σκοτώθηκαν δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής, μια λευκή κι ένας λευκός. Τα τέσσερα θύματα των δύο άλλων συμβάντων είναι επίσης γυναίκες ασιατικής καταγωγής, κατά την ίδια πηγή.

Είναι ακόμη άγνωστο εάν οι επιθέσεις στα τρία ινστιτούτα μασάζ είχαν κίνητρο το μίσος για την ασιατική κοινότητα.

Διαπράχθηκαν ωστόσο με φόντο την έξαρση των επιθέσεων εναντίον Αμερικανών ασιατικής καταγωγής τους τελευταίους μήνες.

At least eight people were killed in shootings at different Atlanta spas on Tuesday. Several of the victims are believed to be of Asian descent.@cbsnewsjessi has more https://t.co/KaFy3ijLpb pic.twitter.com/xZNFRIYGG2

— CBS News (@CBSNews) March 17, 2021