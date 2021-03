Η Άρνα Κίμι, 24 ετών, κάλεσε Uber με τις φίλες της, αλλά αρνούνταν να φορέσουν μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο. Το αποτέλσμα ήταν ξεσπάσει ένας έντονος διαπληκτισμός, με την πελάτισσα να παραφέρεται Το βίντεο δημοσιεύτηκε, ο κόσμος αντέδρασε έντονα και η Κίμι παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές την Κυριακή.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Twitter στις 9 Μαρτίου και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 3.5 εκατομμύρια χρήστες.

Την Τετάρτη, η 24χρονη κατηγορήθηκε για πολλές κατηγορίες, ανέφερε ο εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο στα τοπικά ΜΜΕ.

Η απόφαση περιλαμβάνει δύο κακουργήματα - απόπειρα ληστείας και επίθεσης σε μισθωμένο οδηγό μεταφοράς - καθώς και μικρότερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των κανονισμών υγείας για την Covid-19.

Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με ένα πρόστιμο ύψους 3.000 δολαρίων, αλλά και με 16 χρόνια πίσω από τα κάγκελα των φυλακών.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021