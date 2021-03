Τους πρώτους ήχους από το έδαφος του Άρη έστειλε το νέο ρομποτικό ρόβερ της NASA το Perseverance, το οποίο προσγειώθηκε στον «Κόκκινο Πλανήτη» στις 18 Φεβρουαρίου.

Οι ήχοι αφορούν κρότους, οξείς μεταλλικούς ήχους και κουδουνίσματα που ακούγονται καθώς το ρόβερ διασχίζει το έδαφος του Άρη. Στο ηχητικό απόσπασμα διάρκειας16 λεπτών έχουν αποτυπωθεί οι ήχοι που έχουν παρθεί από τα 27 περίπου μέτρα που διένυσε στις 7 Μαρτίου το Perseverance, μέσω του μικροφώνου που είχε τοποθετηθεί σε αυτό, για να ακούγονται οι ήχοι στο κοινό κατά την προσγείωσή του στον «Κόκκινο Πλανήτη». Ωστόσο οι επιστήμονες της NASA αποφάσισαν να το αφήσουν λειτουργικό προκειμένου να καταγραφούν και οι ήχοι στην επιφάνεια του Άρη.

«Πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν τις φωτογραφίες δεν αναγνωρίζουν ότι οι τροχοί είναι μεταλλικοί», δήλωσε ο επικεφαλής μηχανικός στο Εργαστήριο Jet Propulsion της NASA, στη Νότια Καλιφόρνια, Βάντι Βέρμα. «’Όταν ανεβαίνεις βράχους με αυτούς τους τροχούς είναι πραγματικά πολύ θορυβώδες», προσέθεσε.

«Εάν άκουγα αυτούς τους ήχους ενώ οδηγούσα το αυτοκίνητο μου, θα σταματούσα και θα καλούσα την οδική βοήθεια. Ωστόσο εάν σκεφτείς ένα λεπτό τι ακούς και από πού έχει ηχογραφηθεί τότε βγαίνει νόημα», είπε από την πλευρά του ο Ντέιβ Γκρούελ, επικεφαλής μηχανικός του υποσυστήματος EDL κάμερας και μικροφώνου του πρότζεκτ «Mars 2020».

Δύο εκδοχές του ηχητικού αποσπάσματος από την πορεία του ρόβερ στις 7 του μήνα, δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 17 Μαρτίου. Η πρώτη εκδοχή περιλαμβάνει 16 λεπτά από ακατέργαστους και αφιλτράριστους ήχους από το ταξίδι του ρόβερ στον κρατήρα Jezero. Σ’ αυτό ακούγεται η αλληλεπίδραση που έχει το σύστημα κίνησης του Perseverance (οι τροχοί και οι αναρτήσεις του) στο έδαφος του Άρη, ενώ ακούγεται και ένας υψηλός τόνος γρατζουνίσματος.

Η ομάδα των μηχανικών της NASA που είναι επιφορτισμένη με το Perseverance συνεχίζει ν’ αξιολογεί αυτό τον ήχο του γρατζουνίσματος, ο οποίος μπορεί να προέρχεται είτε από κάποια ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή είτε από κάποιο από τα ηλεκτρονικά κουτιά του ρόβερ ή από την αλληλεπίδραση του συστήματος κίνησης με το έδαφος του «Κόκκινου Πλανήτη».

Το μικρόφωνο δεν συμπεριλαμβανόταν στο αρχικό πλάνο της αποστολής για τις έρευνες στο έδαφος και είχαν γίνει περιορισμένες δοκιμές πριν την προσαρμογή του ώστε να καταστεί λειτουργικό.

Η δεύτερη εκδοχή είναι μία μικρότερη συλλογή ήχων από το πρώτο ακατέργαστο ηχητικό απόσπασμα. Είναι διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων και οι μηχανικοί της ΝASA πήραν τρία κομμάτια από το αρχικό ηχητικό (από το 0:20-0:45, το 6:40-7:10 και το 14:30-15:00), τα έκοψαν και φίλτραραν κάποιους από τους ήχους.

🔊 Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.

Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021