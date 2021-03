Η Φινλανδία εμφανίζεται ως το πιο ευτυχισμένο έθνος του κόσμου στη νέα μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας και η οποία κατατάσσει τις χώρες με βάση το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν οι πολίτες από τη ζωή τους.

Η Ισλανδία και η Δανία συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα του Παγκόσμιου Δείκτη Ευτυχίας 2021.

Οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται πως «έχουν» το... μυστικό της ευτυχίας, ακόμη και μέσα σε αυτήν τη «μαύρη» χρονιά για την ανθρωπότητα, με την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η Σουηδία βρίσκεται στην έκτη θέση και η Νορβηγία στην όγδοη.

Το ποσοστό θνησιμότητας της Φινλανδίας από τη νόσο Covid-19 είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η χώρα κατέγραψε υψηλή βαθμολογία στα μέτρα ελευθερίας, υγιεινού τρόπου ζωής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα Ζηλανδία βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα (9η), μετά το επίτευγμα της χώρας με την εξάλειψη της μετάδοσης του ιού σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η φινλανδική κυβέρνηση χαιρέτισε τη νίκη της χώρας στο Twitter, καθώς το έθνος των 5,5 εκατομμυρίων βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής μελέτης για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Finland holds the rank of the happiest country in the world for the fourth consecutive year according to the World @HappinessRpt.

Finland ranks very high on the measures of mutual trust.

The World Happiness Report 2021by @UNSDSN👇https://t.co/sKTRpEybZE https://t.co/ZVyB6BPRBo

— Finnish Government (@FinGovernment) March 19, 2021