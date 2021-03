Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ο τουρκικός στρατός έχει κατάλογο με 131 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο Πέλαγος και ετοίμασε σχέδια για την κατάληψή τους σε περίπτωση σύγκρουσης με την Ελλάδα».

Ο δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt, από τη Στοκχόλμη - που υπογράφει το άρθρο - αναφέρει πως πρόκειται για τα «αμφισβητούμενα» για την Τουρκία νησιά και βραχονησίδες

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Ζουράφα και άλλες δύο κοντινές νησίδες πλησίον της Σαμοθράκης, 13 νησίδες και βραχονησίδες στο σύμπλεγμα των Οινουσσών, 21 βραχονησίδες κοντά στη Θύμαινα, 18 στους Αρκιούς ,15 γύρω από την Ψέριμμο, 12 στην Καλόλιμνο, δύο στο Φαρμακονήσι, 10 κοντά στο Γυαλί - που βρίσκεται ανάμεσα στην Κώ και τη Νίσυρο - 11 στη Λέβιθα, δύο στην Στρογγύλη και 24 βραχονησίδες και νησίδες γύρω από την Κρήτη.

Turkey planned to invade 131 Aegean islands, islets, formations that were considered disputed https://t.co/jcSwwKB1ZV pic.twitter.com/KFwllJX07c

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) March 20, 2021