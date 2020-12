Την περασμένη Παρασκευή, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ενέκρινε την άδεια για την κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, έτσι σιγά σιγά από τη Δευτέρα οι πρώτες δόσεις του εμβολίου άρχισαν να φθάνουν στα εμβολιαστικά κέντρα για να ξεκινήσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί.

Ανάμεσα στους πρώτους που αναμένεται να εμβολιαστούν είναι το υγειονομικό προσωπικό, έτσι σε μία ιδιαιτέρα συναισθηματική κίνηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Boston Medical Center, μοιράστηκε τη χαρά του για την παραλαβή των πρώτων δόσεων του εμβολίου μ’ ένα εντυπωσιακό χορευτικό στους ήχους του τραγουδιού «Good as Hell» της Lizzo, το οποίο έγινε viral στο tik tok.

BMC received its first shipment of the COVID-19 vaccine and staff are “feeling good!” @lizzo #feelingood #covid #vaccine #bmc #boston #hospital

Μάλιστα γενική διευθύντρια του νοσοκομείου, Κέιτ Γολς ανέβασε το βίντεο μ’ αυτή την ευχάριστη και γεμάτη συναισθήματα στιγμή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, χαρακτηρίζοντας τη «μία μεγάλη μέρα σ’ ένα καταπληκτικό μέρος».

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️ pic.twitter.com/XfrIthFIY5

— Kate Walsh (@KateWalshCEO) December 14, 2020