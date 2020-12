Ο επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, άναψε τα κεριά κατά τη διάρκεια λειτουργίας, που μεταδόθηκε διαδικτυακά, για την εβραϊκή εορτή του Χανουκά, το βράδυ της Τετάρτης, στην Ουάσινγκτον, λίγες μόλις μέρες μετά την έγκριση ,που δόθηκε στις ΗΠΑ, για την κυκλοφορία του εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό.

Παρουσιάζοντας τον Μπουρλά, ο πρέσβης του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, σημείωσε πως πρόκειται για γιο επιζώντων του Ολοκαυτώματος, καθώς οι γονείς του ήταν από τους λίγους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, που κατόρθωσαν να επιβιώσουν απο τις θηριωδίες των Ναζί.

«Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά τη σφαγή εκατομμυρίων από τους Ναζί, ο δρ. Μπουρλά ηγείται σήμερα της μάχης για τη διάσωση εκατομμυρίων ανθρώπων», σημείωσε ο Ντέρμερ, συγχαίροντας την φαρμακοβιομηχανία για την ανάπτυξη του εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό, που θα διοχετευθεί σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ.

Happy 7th night of #Hanukkah!

Thanks to @Pfizer & CEO Dr. @AlbertBourla, the end of the #COVID19 pandemic is in sight as#vaccines roll out globally.

We owe Dr. Bourla & Pfizer a debt of gratitude, and are honored to have him light tonight's candles. pic.twitter.com/Ncb0HO61wA

— Embassy of Israel (@IsraelinUSA) December 16, 2020