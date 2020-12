Με ένα ευρηματικό βίντεο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρεται στην εκστρατεία. Σε αυτό φιλοξενούνται οι δηλώσεις του Σαρλ Μισέλ και των 27 ηγετών των κρατών – μελών.

Στο βίντεο φιλοξενούνται και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Στις φετινές γιορτές, ας κάνουμε πράξει τις ευχές μας για υγεία, με τη σκέψη σε όσους συμπολίτες μας δοκιμάζονται, αλλά και όσους πολεμούν την πανδημία. Προστατεύοντας ο ένας τον άλλον. Και μετατρέποντας το εμβόλιο σε αφετηρία μιας νέας καλύτερης ζωής για όλους».

EU27 mobilise Team Europe — 450 million strong — to keep #COVID19 under control and take care of each other.



Together, along with vaccines, we will lay the ground for a safe, confident & prosperous 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣. pic.twitter.com/HPXMePbvjd

— Charles Michel (@eucopresident) December 23, 2020