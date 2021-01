«Η συνεδρίαση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP), προκειμένου να συζητήσει το εμβόλιο Covid-19 της Moderna, ξεκίνησε. Θα ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα», ανέφερε ο οργανισμός σε ένα tweet.

The meeting of EMA’s human medicines committee (#CHMP) to discuss COVID-19 vaccine Moderna has started. We will communicate the outcome. Follow our updates on Twitter.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021