ΕΜΒΟΛΙΟ - COVID 19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου είναι πιθανό να δοθεί αίτηση για χορήγηση άδειας ειδικής κατηγορίας για διάθεση του εμβολίου που αναπτύσσει η βρετανική εταιρία AstraZeneca με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο ΕΜΑ σε tweet που δημοσίευσε, «αφότου λάβαμε περισσότερα δεδομένα από την εταιρεία, αναμένουμε ότι η AstraZeneca θα υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας ειδικής κατηγορίας για διάθεση του εμβολίου της στην αγορά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η ετυμηγορία θα δοθεί πιθανότητα στα τέλη Ιανουαρίου, ανάλογα με τα δεδομένα που θα χορηγηθούν και την πρόοδο της αξιολόγησης».

After having received more data from the company, EMA is expecting Astra Zeneca to submit a conditional marketing application for its #COVID19vaccine next week. Possible conclusion - end of Jan, depending on data and evaluation progress. #EMAPublicMeeting2 — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 8, 2021

«Οι ετυμηγορίες για χορήγηση άδειας ειδικής κατηγορίας για διάθεση του εμβολίου στην αγορά (conditional marketing authorization, CMA), ισχύουν σε όλη την ΕΕ και επιτρέπουν στα κράτη μέλη, είτε είναι μεγάλα είτε μικρά να επωφεληθούν από την κοινή εργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ένωσης. Μία CMA εξασφαλίζει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα μείνει πίσω», προσθέτει σε άλλο tweet ο ΕΜΑ.

A conditional marketing authorisation results in one authorisation valid throughout the 🇪🇺, allowing all Member States – big or small – to benefit from the joint work performed at EU level. A CMA ensures that no Member State is left behind. #EMAPublicMeeting2 — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 8, 2021

«Η χορήγηση άδειας ειδικής κατηγορίας για διάθεση του εμβολίου της στην αγορά είναι ο ρυθμιστικός μηχανισμός της ΕΕ για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για την πανδημία της Covid-19, ώστε να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες της ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο εμβόλιο και σε μαζικές εκστρατείες εμβολιασμού», καταλήγει σε ένα τρίτο ο ΕΜΑ.

Conditional marketing authorisation is the EU’s regulatory mechanism for use in the current #COVID19 pandemic emergency, to grant all citizens in 🇪🇺 access to a vaccine and to support mass vaccination campaigns. #EMAPublicMeeting2 — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 8, 2021

Μία επιπλέον δόση από το φιαλίδιο των Pfizer/BioNTech συνιστά ο ΕΜΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων(EMA) συνιστά την χρησιμοποίηση μίας επιπλέον δόσης ανά φιαλίδιο του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19, περνώντας από τις πέντε στις έξι δόσεις ανά φυαλίδιο, πράγμα που σημαίνει αύξηση κατά 20% των δυνατοτήτων εμβολιασμού.

«Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA συνιστά την επικαιροποίηση των πληροφοριών για το προϊόν Comirnaty για να διευκρινίσει ότι κάθε φυαλίδιο περιέχει 6 δόσεις του εμβολίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει το συμβόλαιο που έχει με την Pfizer/ΒιοΝtech, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η Κομισιόν εξασφάλισε 300.000.000 επιπλέον δόσεις από την Pfizer/ ΒioNtech.

To εμβόλιο των Pfizer/ΒιοΝtech έλαβε έγκριση στις 21 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε Ακόμα:

Κορονοϊός: Η Μεγάλη Βρετανία ενέκρινε το εμβόλιο της Moderna

Αποτελεσματικό το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά της μετάλλαξης του κορονοϊού – Νέα έρευνα