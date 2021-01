Ο 73χρονος ηθοποιός έκανε το εμβόλιο στον δρόμο Dodger Stadium του Λος Άντζελες των ΗΠΑ και ανέβασε τη στιγμή στον λογαριασμό του στα social media, στέλνοντας παράλληλα και το δικό του μήνυμα.

Αυτό συνοδευόταν με τη διάσημη ατάκα από την ταινία Εξολοθρευτής. «Ελάτε μαζί μου εάν θέλετε να ζήσετε»!

Χαρακτηριστικά, πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, έγραψε πως: «Σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένος περιμένοντας στην ουρά. Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις, υπογράψτε για να κάνετε το εμβόλιο. Ελάτε μαζί μου εάν θέλετε να ζήσετε».

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021