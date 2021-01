Η Επίτροπος Υγείας στις Βρυξέλλες, Στέλλα Κυριακίδου, προειδοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ότι η ΕΕ «θα λάβει ό,τι μέτρα απαιτηθούν ώστε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζοντας ότι η ΕΕ απαίτησε «λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων εμβολίων».

Μετά τις συνομιλίες με την AstraZeneca, η Κύπρια Επίτροπος ανέφερε σε ανάρτησή της ότι οι συζητήσεις «κατέληξαν σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω έλλειψης σαφήνειας και ανεπαρκών εξηγήσεων».

«Τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι ενωμένα: Οι εταιρίες που αναπτύσσουν εμβόλια έχουν κοινωνικές και συμβατικές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν».

Discussions with @AstraZeneca today resulted in dissatisfaction with the lack of clarity and insufficient explanations. EU Member States are united: vaccine developers have societal and contractual responsibilities they need to uphold.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021