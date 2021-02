ΕΜΒΟΛΙΟ - COVID 19

Σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο που επικαλούνται η Sueddeutsche Zeitung και οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί NDR και WDR, την τιμή 54,08 ευρώ ανά δόση εμβολίου ζήτησαν οι Pfizer/BioNTech από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια αρχική πρόταση τον Ιούνιο του 2020.

Η συνολική τιμή που θα καλείτο, συνεπώς, να πληρώσει η ΕΕ για 500 εκατομμύρια εμβόλια θα ήταν περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω εμβόλιο θα ήταν έτσι κατά 20 φορές ακριβότερο από αυτό της AstraZeneca.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο εταιρίες κατάφεραν να φθάσουν σε συμφωνία μόνο τον Νοέμβριο, στα 15,50 ευρώ ανά εμβόλιο, τιμή περίπου ίδια με αυτήν που καταβάλλουν οι ΗΠΑ.

«Θεωρώ την τιμή μη-σοβαρή. Βλέπω σε αυτή μια προσπάθεια για κέρδος, η οποία στην τωρινή κατάσταση της πανδημίας δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Πιστεύω ότι δικαίως δίστασε η ΕΕ με μια τόσο υψηλή τιμή», δηλώνει ο επικεφαλής της Επιτροπής για τα Φάρμακα του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου Βολφ Ντίτερ Λούντβιχ στην γερμανική εφημερίδα.

Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη ενδέχεται να μειώνει σημαντικά την προστασία του εμβολίου

Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες συναντώνται σήμερα, Πέμπτη (18/2) για να συζητήσουν τα αποτελέσματα εργαστηριακής μελέτης που δείχνουν ότι το νοτιοαφρικανικό στέλεχος του ιού ενδέχεται να μειώνει κατά τα δύο τρίτα την προστασία αντισωμάτων που παρέχει το εμβόλιο Pfizer/BioNtech, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής. Μετά την συνάντηση, οι επιστήμονες θα κάνουν συστάσεις προς την κυβέρνηση.

Η εργαστηριακή μελέτη δείχνει ότι η νοτιοαφρικανική παραλλαγή του κορονοϊού είναι πιθανόν να μειώνει την προστασία αντισωμάτων που παρέχει το εμβόλιο των Pfizer Inc/BioNTech SE κατά τα δύο τρίτα και δεν είναι σαφές αν το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό απέναντι στην μετάλλαξη, δήλωσαν οι εταιρείες.

Η εργαστηριακή μελέτη δημοσιεύθηκε στην New England Journal of Medicine (NEJM) και προσθέτει δεδομένα σε προδημοσιευμένη μελέτη του Ιανουαρίου.

Η εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι το εμβόλιο διατηρεί την ικανότητα να εξουδετερώσει τον ιό και δεν υπάρχουν στοιχεία από κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους που να δείχνουν ότι η παραλλαγή μειώνει την προστασία του εμβολίου, δήλωσαν οι δύο εταιρείες.

Ωστόσο, οι εταιρείες προχωρούν σε επενδύσεις και συζητούν με τις ρυθμιστικές αρχές για την ανάπτυξη επικαιροποιημένης έκδοσης του εμβολίου τους που βασίζεται στην τεχνολογία mRNA ή μία ενισχυτικής δόσης, αν χρειασθεί.

Για την μελέτη, επιστήμονες από τις εταιρείες και το Medical Branch του Πανεπιστημίου του Τέξας (UTMB) ανέπτυξαν έναν τροποποιημένο ιό που περιείχε τις ίδιες μεταλλάξεις που φέρει στην πρωτεΐνη ακίδα το υψηλής μεταδοτικότητας στέλεχος που ανακαλύφθηκε στην Νότια Αφρική και είναι γνωστό ως B.1.351. Η ακίδα, που χρησιμοποιείται από τον ιό για να εισχωρήσει στα ανθρώπινα κύτταρα, είναι ο πρωταρχικός στόχος πολλών εμβολίων κατά της Covid-19.

Τι λένε οι ερευνητές

Οι ερευνητές δοκίμασαν τον τροποποιημένο ιό έναντι αίματος ανθρώπων που έλαβαν το εμβόλιο και διαπίστωσαν μείωση κατά τα δύο τρίτα του επιπέδου εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε σύγκριση με την απόκριση στην κοινή εκδοχή του ιού που κυριάρχησε στις κλινικές δοκιμές στις ΗΠΑ

Καθώς δεν υπάρχει αναγνωρισμένο σημείο αναφοράς που να καθορίζει ποιο είναι το επίπεδο των αντισωμάτων που απαιτούνται για την προστασία απέναντι στον ιό, δεν είναι σαφές αν η μείωση κατά τα δύο τρίτα θα καταστήσει το εμβόλιο αναποτελεσματικό κατά του νοτιοαφρικανικού στελέχους που μεταδίδεται στον κόσμο.

Ωστόσο, ο καθηγητής του UTMB Pei-Yong Shi, εκ των συντακτών της εργαστηριακής μελέτης, δηλώνει πώς πιστεύει ότι το εμβόλιο Pfizer/BioNtech πιθανώς θα παρέχει προστασία απέναντι στην νοτιοαφρικανική παραλλαγή.

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης. Δεν έχουμε αυτό το όριο», είπε προσθέτοντας ότι υποψιάζεται πως η παρατηρηθείσα ανοσολογική απόκριση είναι πιθανόν να είναι σημαντικά υψηλότερη από την απαιτούμενη για την παροχή προστασίας.

Και αυτό διότι οι κλινικές δοκιμές και των δύο εμβολίων παρόμοιας τεχνολογίας, των εμβολίων Pfizer/BioNTech και Moderna, έδειξαν ότι αυτά παρέχουν ορισμένο βαθμό προστασίας έπειτα από την χορήγηση μίας δόσης με μία ανοσολογική απόκριση χαμηλότερη από τα μειωμένα επίπεδα προστασίας που βρέθηκε στην εργαστηριακή μελέτη ότι παρέχει το εμβόλιο απέναντι στο νοτιοαφρικανικό στέλεχος.

Ακόμη και αν η νοτιοαφρικανική παραλλαγή μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα, το εμβόλιο θα συνεχίσει να προστατεύει έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου, δηλώνει ο Pei-Yong Shi.

Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί αν το εμβόλιο λειτουργεί κατά της νοτιοαφρικανικής παραλλαγής, δήλωσε ο καθηγητής, περιλαμβανομένων κλινικών δοκιμών και της ανάπτυξης συντελεστών προστασίας, των ορίων που προσδιορίζουν ποια επίπεδα αντισωμάτων προστατεύουν.

Οι εταιρείες Pfizer and BioNTech πραγματοποιούν αντίστοιχες εργαστηριακές μελέτες για να διαπιστώσουν αν το εμβόλιό τους είναι αποτελεσματικό απέναντι στην παραλλαγή του ιού που απαντάται στην Βραζιλία.

Η εταιρεία Moderna δημοσίευσε σημείωμα στο NEJM χθες με παρόμοια δεδομένα που δείχνουν εξαπλάσια μείωση του επιπέδου των αντισωμάτων απέναντι στην νοτιοαφρικανική παραλλαγή.

Η εταιρεία δηλώνει ότι η πραγματική αποτελεσματικότητα του εμβολίου της απέναντι στο νοτιοαφρικανικό στέλεχος μένει να διαπιστωθεί. Προηγουμένως η Moderna είχε ανακοινώσει ότι πιστεύει πως το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό απέναντι στην νοτιοαφρικανική παραλλαγή.

Η Νότια Αφρική σχεδιάζει να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο Pfizer/BioNTech τους επόμενους μήνες, αφού άρχισε χθες τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της Johnson & Johnson στο πλαίσιο μελέτης που περιλαμβάνει το υγειονομικό προσωπικό.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι οι επιστήμονες θα συζητήσουν την μελέτη για το εμβόλιο Pfizer/BioNTech και θα συμβουλεύσουν σχετικά την ρυθμιστική αρχή και το υπουργείο Υγείας.

Ερευνητές προτρέπουν καθυστέρηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου της Pfizer

Ερευνητές προέτρεψαν χθες Τετάρτη τις κυβερνήσεις να καθυστερούν τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου της Pfizer για τον νέο κορονοϊό, που λένε ότι έχει αποτελεσματικότητα 92,6% μετά την πρώτη δόση.

Οι δύο ερευνητές εξήγησαν, σε επιστολή τους στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (NEJM), πως κατέληξαν στα ευρήματά τους μελετώντας έγγραφα που υποβλήθηκαν από την Pfizer στον ομοσπονδιακό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA).

Τα ευρήματα ήταν παρόμοια για το εμβόλιο της Moderna, που έχει αποτελεσματικότητα 92,1% μετά την πρώτη δόση και βασίζεται σε παρόμοια τεχνολογία με αυτό της Pfizer, το λεγόμενο αγγελιοφόρο RNA ή mRNA.

Επισήμαναν ότι μπορεί να υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας για τη διάρκεια της προστασίας που παρέχει η μία δόση, ωστόσο η χορήγηση της δεύτερης δόσης μέσα σε έναν μήνα από την πρώτη δεν παρέχει «παρά λιγοστό όφελος βραχυπρόθεσμα».

«Με δεδομένη τη έλλειψη εμβολίων, η αναβολή της χορήγησης της δεύτερης δόσης είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας το οποίο, εάν αγνοηθεί, ασφαλώς θα έχει αποτέλεσμα χιλιάδες εισαγωγές ασθενών με την COVID-19 σε νοσοκομεία και θανάτους αυτόν τον χειμώνα στις ΗΠΑ», επισήμαναν στην επιστολή τους (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2036242).

Σε απάντησή της, η Pfizer σημείωσε ότι δεν έχουν ακόμη μελετηθεί εναλλακτικές δοσολογίες του εμβολίου της και η όποια απόφαση για τη χορήγηση μόνο της μίας δόσης επαφίεται στις υγειονομικές αρχές.

«Εμείς στην Pfizer πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο οι υγειονομικές αρχές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα εναλλακτικά χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τη δοσολογία, για να εξασφαλίσουν ότι τα εμβόλια προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή προστασία», πρόσθεσε η εταιρεία.

