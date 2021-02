ΕΜΒΟΛΙΟ - COVID 19

Δημοσίευμα των Financial Times κάνει λόγο για νέα εξαιρετικά σημαντικά δεδομένα, που δίνουν τέλος στις οδηγίες για διατήρηση του εμβολίου της Pfizer σε πολικές θερμοκρασίες, που φτάνουν τους -70°C.

Τα δεδομένα σταθερότητας, τα οποία έχουν υποβάλει οι εταιρείες στις αμερικανικές αρχές, δείχνουν ότι το εμβόλιο μπορεί να διατηρηθεί σε «κανονικές» θερμοκρασίες ιατρικού καταψύκτη, δηλαδή από -15° C έως -25° C - για διάστημα έως και δύο εβδομάδες - σε σύγκριση με τις προηγούμενες απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ -60° C και -80° C.

Σημαντική αλλαγή στη διανομή των εμβολίων

Σημειώνεται πως τα νέα αποτελέσματα θα επιτρέψουν τη δραματική επέκταση της διανομής σε κλινικές και φαρμακεία, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ugur Sahin, διευθύνοντα σύμβουλο της BioNTech, η ικανότητα αποθήκευσης του εμβολίου σε υψηλότερες θερμοκρασίες θα δώσει στα κέντρα εμβολιασμού «μεγαλύτερη ευελιξία», την ώρα που η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει νέες φόρμουλες, που θα κάνουν το εμβόλιο «ακόμη πιο εύκολο στη μεταφορά και τη χρήση».

