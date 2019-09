Μετά το δημοσίευμα της Telegraph, το βρετανικό δίκτυο κάνει εκτενή αναφορά στην υπόθεση Αντωνιάδου σε άρθρο του που τιτλοφορείται «Γιατί οι Έλληνες αμφισβητούν τα διαπιστευτήρια αυτού του προτύπου».

«Η άνοδος και η πιθανή πτώση της 31χρονης Ελένης Αντωνιάδου αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των Ελλήνων. Επί σειρά ετών έδινε συνεντεύξεις αυτοπροβαλλόμενη ως ερευνήτρια που εργάζεται για τη NASA, ως ειδικός στην αναγεννητική ιατρική, δημιουργός τεχνητών οργάνων, παθιασμένη ακτιβίστρια κατά του εμπορίου οργάνων και εκπαιδεύτρια αστροναυτών. Φαίνεται, όμως, ότι ούτε ένα ελληνικό ΜΜΕ από τα δεκάδες που της πήραν συνέντευξη δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να ελέγξει αν όλα όσα της αποδίδονταν ήταν ακριβή», αναφέρει το BBC

Το BBC εξιστορεί όλα όσα έχουν συμβεί, τονίζοντας ότι το σημείο της ανατροπής ήρθε όταν νωρίτερα αυτόν το μήνα, η Ελληνίδα υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως την βράβευσε για τη συμβολή της στην επιστήμη.

Η βράβευσή της προκάλεσε την αντίδραση Ελλήνων επιστημόνων «που περνούν τις περισσότερες μέρες τους κάνοντας έρευνες σε εργαστήρια και έχουν ελάχιστο χρόνο ή ροπή προς τη δημοσιότητα».

Αναφέρεται στην έρευνα που έκανε Έλληνας καθηγητής Γαλλικού πανεπιστημίου για την Αντωνιάδου, ο οποίος αποδόμησε τους ισχυρισμούς της και παραθέτει και το πόρισμα των ellinikahoaxes για τα φερόμενα επιτεύγματά της.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι η Ελένη Αντωνιάδου στάθηκε η έμπνευση για την δημιουργία της πρώτης «Ελληνίδας Barbie», από την εταιρία Mattel, με αφορμή την συμπλήρωση των 60 ετών από την δημιουργία της κούκλας.

«Ελληνικά ΜΜΕ την παρουσίαζαν και την προωθούσαν επί χρόνια ως ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που έβγαλε η Ελλάδα εδώ και δεκαετίας. Η διαρκής δημοσιότητα συχνά κατέληγε σε διαφόρων ειδών βραβεία», αναφέρει το BBC και προσθέτει: «Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανήρτησε στο Twitter μια αφίσα με τους σημαντικότερους Έλληνες του περασμένου αιώνα περιλαμβάνοντας μια φωτογραφία της στο κέντρο.

