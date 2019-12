Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου ο Νίκος Δένδιας είχε συναντηθεί στη Βεγγάζη της Λιβύης με τον Χαφτάρ και είχε θέσει το θέμα των – ανυπόστατων κατά την Ελλάδα - συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης, αναλύοντας τις ελληνικές θέσεις και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι το περιεχόμενο των εν λόγω κειμένων είναι απολύτως αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Περαιτέρω, τόνισε την ανάγκη πολιτικής λύσης στη λιβυκή κρίση στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ειδικού Εκπροσώπου του γγ του ΟΗΕ για τη Λιβύη και της προγραμματιζόμενης συνάντησης στο Βερολίνο.

Πάντως διπλωματικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν, προς το παρόν τουλάχιστον, την έλευση Χαφτάρ.

Field Marshal #Hifter will visit #Greece in the coming days.#Libya pic.twitter.com/B5z14rUMnm

— M.LNA (@MElmalehLNA) December 23, 2019