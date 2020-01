Αρχικά ο Χαλίφα Χαφτάρ ευχαρίστησε κάποιες χώρες και δεν ανέφερε την Ελλάδα.

Σε ανάρτηση στο Twitter αναφέρει πως «παρά το ότι δυστυχώς δεν ήταν παρόντες, ήταν εντυπωσιακή η διπλωματική τους παρουσία (Μητσοτάκη-Δένδια) για το συμφέρον του λαού της Λιβύης»

Although sadly they were not present in person but prime minster Kyriakos Mitsotakis and foreign minister Nikos Dendias’s outstanding Diplomatic Presence was overwhelmingly beneficial for the a Libyan people

Libya thanks you #Greece #Libya #LNA 🇱🇾❤️🇬🇷@NikosDendias @kmitsotakis https://t.co/nVPodeXNSQ pic.twitter.com/EQASuSBdZL

— M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020