Συγκεκριμένα ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε NAVTEX, σύμφωνα με την οποία το ωκεανογραφικό σκάφος «Τσεσμέ», θα πραγματοποιήσει υδρογραφικές έρευνες από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 2 Μαρτίου.

Η θαλάσσια περιοχή την οποία δεσμεύει η Άγκυρα με τη NAVTEX, βρίσκεται μεταξύ Λήμνου, της Σκύρου και της Λέσβου και δείχνει της διαθέσεις της Τουρκίας ενόψει και των διερευνητικών επαφών το πρώτο πενταήμερο του Μαρτίου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0122/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-02-2021 19:33)

TURNHOS N/W : 0122/21

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 18 FEB-02 MAR 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 00.94 N - 024 52.91 E

39 40.83 N - 024 34.95 E

39 13.90 N - 024 39.91 E

38 53.91 N - 024 51.90 E

38 59.99 N - 025 09.98 E

39 19.94 N - 024 58.02 E

39 24.69 N - 024 51.38 E

39 30.20 N - 024 49.59 E

39 35.25 N - 024 51.26 E

39 37.71 N - 024 53.38 E

39 46.54 N - 024 54.53 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z MAR 21.

