ΔΙΕΘΝΗ

Το ιδεολογικό της μανιφέστο, ξεδίπλωσε στα social media η Πάμελα Άντερσον, με αφορμή τις κινητοποιήσεις του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» στην Γαλλία.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και -απόλυτο- sex symbol της δεκαετίας του '90, απαντά στην κριτική που δέχεται το κίνημα για την βιαιότητά του, με μια σειρά από tweets. Σ' αυτά, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Απεχθάνομαι την βία... όμως τι είναι η βία αυτών των ανθρώπων και των καμμένων πολυτελών αμαξιών, συγκρινόμενη με τη δομική βια της γαλλικής – και παγκόσμιας – ελιτ; Αντί να μας υπνωτίζουν οι εικόνες με τις φλόγες, πρέπει να αναρωτηθούμε από που ξεφύτρωσαν;

Και η απάντηση είναι: προέρχονται από την διαρκώς αυξανόμενη ένταση μεταξύ της μητροπολιτικής ελίτ και των φτωχών της περιφέρειας, μεταξύ των πολιτικών που εκπροσωπούνται από τον Μακρόν και του 99% που έχει βαρεθεί την ανισότητα, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά παγκοσμίως.

Η πραγματική ερώτηση είναι αν η ανυπακοή μπορεί να γίνει εποικοδομητική, τι έρχεται την επόμενη ημέρα, αν οι προοδευτικοί στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιήσουν αυτή την ενέργεια και αντί για εικόνες βίας έχουμε εικόνες οικοδόμησης κοινωνιών ισότητας;».

I despise violence...but what is the violence of all these people and burned luxurious cars, compared to the structural violence of the French -and global - elites? — Pamela Anderson (@pamfoundation) December 3, 2018

Instead of being hypnotized by the burning images, we have to pose the question where did it come from...? — Pamela Anderson (@pamfoundation) December 3, 2018

And the answer is: it came from the rising tensions between the metropolitan elite and rural poor, between the politcs represented by Macron and the 99% who are fed up with inequality, not only in France, all over the world. — Pamela Anderson (@pamfoundation) December 3, 2018