Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται ήδη σε ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία και τώρα θα αποτελέσει γενικό κανόνα.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το Twitter το απόγευμα της Πέμπτης και μάλιστα ανέβασε και κατατοπιστικό βίντεο.

Αν και οι απαντήσεις θα είναι αθέατες, δεν θα «χάνονται» καθώς οι άλλοι χρήστες θα πατούν ένα γκρι κουμπάκι και θα φαίνονται.

Starting today, you can now hide replies to your Tweets. Out of sight, out of mind. pic.twitter.com/0Cfe4NMVPj

— Twitter (@Twitter) 21 Νοεμβρίου 2019