Ο... σύγχρονος δρόμος είναι ένας και λέγεται social media. Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εκλογές του 2016 η καμπάνια του Τραμπ στο Facebook ήταν ένας από τους λόγους που κατάφερε να επικρατήσει της Χίλαρι Κλίντον.

Όσο προφανές όμως φαίνεται τα στρατόπεδα των δύο υποψηφίων να καταφύγουν στα social media, άλλο τόσο πιο περίπλοκο είναι, μετά από τις απαγορεύσεις που έχουν θεσπίσει οι πλατφόρμες για τις πολιτικές διαφημίσεις. Ο στόχος ουσιαστικά των δύο επιτελείων είναι να διαφημίσουν τους υποψηφίους τους, δίχως να φανεί πως κάνουν διαφήμιση.

Η διαδικασία είναι μία και λέγεται «πληρωμένα ποστ». Από τη στιγμή δηλαδή που εταιρeίες όπως το Facebook που κατέχει και το Instagram, το Twitter, το YouTube ή το WhatsApp έχουν συγκεκριμένους κανόνες αναφορικά με το πως μπορεί να διαφημιστεί κάποιος υποψήφιος, τη δουλειά αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά με το αζημίωτο!

Πόσο κοστολογούνται οι αναρτήσεις

Τι χρήματα ωστόσο απαιτούνται για μια τέτοια ενέργεια; Όπως σημειώνουν ερευνητές αλλά και χρήστες που συμμετείχαν σε ψηφιακές εκστρατείες, στο Reuters, το αντίτιμο για μια πολική δημοσίευση, ξεκινά από τα 10 δολάρια και μπορεί να φτάσει ως και αρκετές χιλιάδες δολάρια για μία ανάρτηση.

«Μοιάζει ανόητο να μην τους αποζημιώσουμε» σχολιάζει ο Κέρτις Χούγκλαντ της εταιρίας Main Street One που ειδικεύεται σε τέτοιες εκστρατείες και έχει ένα δίκτυο έξι εκατομμυρίων χρηστών.

«Πηγαίνουμε στους δημιουργούς και τους ζητάμε να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο που να υποστηρίζει κάτι που πιστεύουν, απλώς ζητάμε να πληρώσουμε για το χρόνο τους», σχολιάζει η Κέιτ Λονγκμάιερ, εκ των συνιδρυτών του δικτύου PAC.

Η... άλλη διαφήμιση

Οι πολιτικές διαφημίσεις επιτρέπονται μέχρι και κάποιες ημέρες πριν από την εκλογική διαδικασία. Δεν απαγορεύεται όμως και το πολιτικό υλικό και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι υποψήφιοι. «Αναπτύσσουμε το πλάνο μας ώστε να στέλνουμε μηνύματα κατά τη διάρκεια της περιόδου ως και τις εκλογές. Οι ψηφιακοί μας συνεργάτες να είναι στο επίκεντρο των δράσεων μας γι αυτή την επικοινωνία» τονίζει στο Reuters ο Κρίστιαν Τομ, επικεφαλής ψηφιακών συνεργασιών στην εκστρατεία του Μπάιντεν.

Οι πολιτικές ομάδες, λοιπόν, συνεργάζονται με χρήστες οι οποίοι έχουν πολλούς ακολούθους στα social media -οι περιβόητοι influencers- τους οποίους πληρώνουν για να κάνουν αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου με ξεκάθαρες προτιμήσεις.

Κι εκεί έρχονται οι εταιρίες που προσπαθούν να βάλουν κανόνες σε αυτό το «παιχνίδι», έχοντας ωστόσο να κολυμπήσουν σε ένα θολό τοπίο, καθώς δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο που αρχίζει και που τελειώνει μια -έστω και πλάγια- πολιτική διαφήμιση.

Εκπρόσωπος του TikTok είπε πως η απαγόρευση της πολιτικής διαφήμισης φρέναρε και την ανάρτηση πολιτικών ποστ επί πληρωμή.

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του Twitter, υποστήριξε, πως στη δική τους πλατφόρμα, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα για τις εταιρίες των social media είναι πως οι ίδιες δεν λαμβάνουν χρήματα, όπως συμβαίνει με τις απευθείας καταχωρήσεις. Μάλιστα το Facebook που δεν μπορεί να έχει ξεκάθαρη εικόνα γι αυτές τις αναρτήσεις, έχει απαιτήσει από τους δημιουργούς τέτοιων δημοσιεύσεων να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία που έχει.

Ένα από αυτά τα εργαλεία, το CrowdTangle, αναζητά πληρωμένο περιεχόμενο. Βασίζεται σε συγκεκριμένες ετικέτες και λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο και να ανακαλυφθεί το περιεχόμενο αλλά και να αναλυθεί.

Πάντως το συγκεκριμένο εργαλείο δεν εμφανίζει αναρτήσεις που να «δείχνουν» πληρωμένες αναρτήσεις για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα η ομάδα του Μπάιντεν, είναι δεδομένο πως συνεργάζεται με σελίδες για την προώθηση του υποψηφίου των Δημοκρατικών. Όπως για παράδειγμα τη σελίδα με meme... αριστερών πεποιθήσεων, The Other 98% ή το The Pet Collective που είναι σελίδα για τα ζωά.

Το ανερχόμενο Tik Tok

Το TikTok έχει δεχθεί πολλές φορές τα βέλη των Αμερικανών -και όχι μόνο- αξιωματούχων, καθώς θεωρούν πως συνεργάζεται με την κινεζική κυβέρνηση, ωστόσο δεν παύει να είναι μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες, ειδικά στους νεαρότερους χρήστες του διαδικτύου.

Είναι χαρακτηριστικό πως μία επιτροπή που στηρίζει τον Τζο Μπάιντεν, The 99 Problems, πλήρωσε influencers για να δημιουργήσουν περιεχόμενο για έναν νέο λογαριασμό στο TikTok τον @houseof_us που μετρά πάνω από 20.000 followers και δεν έχουν χρησιμοποιήσει hashtags όπως το #ad ή το #sponsored. Κάτι που σημαίνει πως τυπικά δεν μπορούν να τις εκλάβουν ως διαφήμιση,.

«Πρέπει οι κοινοποιήσεις να έχουν συγκεκριμένες λεζάντες. Καταργούμε αναρτήσεις με πολιτικό περιεχόμενο όταν δεν επισημαίνεται και το αντιληφθούμε» σημείωσε εκπρόσωπος του TikTok.

Το νομικό πλαίσιο

Ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου απαιτεί από τους influencers και τους δημιουργούς περιεχομένου να επισημαίνουν τις χορηγούμενες θέσεις, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εκλογών (FEC) επιτρέπει πολιτικές διαφημίσεις.

Οι κανόνες της FEC ορίζουν τις δημόσιες διαδικτυακές αναρτήσεις που είναι υπέρ ή κατά ενός υποψηφίου έναντι αμοιβής και πρέπει να ενημερώνουν ποιος πληρώνει για το περιεχόμενο. Αλλά δεν έχει καθορίσει το πλαίσιο για τους influencers.

