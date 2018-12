Ο Τζαμάλ Κασόγκι, ο δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, αναδείχθηκε το Το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2018 του περιοδικού Time.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj

— TIME (@TIME) December 11, 2018