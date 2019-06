ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύμφωνα με στατιστικές από το 2015 μέχρι το 2019 από την χώρα μας έχουν περάσει περισσότεροι από 1.000.000 πρόσφυγες, ενώ σήμερα 73.000 διαμένουν στην Ελλάδα και είναι αιτούντες ασύλου ή αιτούντες διεθνούς προστασίας, εκ των οποίων οι 15.000 βρίσκονται ακόμη στα νησιά.

Οι Έλληνες Πρόσκοποι από την πρώτη στιγμή προσέφεραν αυθόρμητα βοήθεια και υποστήριξη στα σημεία που δέχθηκαν μεγάλο όγκο προσφύγων (Μυτιλήνη, Χίος, Ειδομένη), ενώ μετά από πρόσκληση της ελληνική πολιτείας συντόνισαν ως εθελοντές διάφορες νευραλγικές εργασίες σε χώρους φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων (Γαλάτσι, Ελληνικό κ.α.). Η προσφορά συνεχίζεται αθόρυβα ακόμη και σήμερα σε διάφορα σημεία, με σημαντικότερο το νησί της Λέσβου όπου βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συνεχής προσφορά των Προσκόπων της Λέσβου αναγνωρίστηκε από τον Δήμαρχο του νησιού και προβλήθηκε διεθνώς, όταν επέλεξε δύο Προσκόπους για να εκπροσωπήσουν τους κατοίκους της Λέσβου και να παραλάβουν το βραβείο «John McCain για τον Ηγετικό Ρόλο σε Κοινωφελές Έργο» που τους απονεμήθηκε για την προσφορά τους στην προσφυγική κρίση, σε ειδική τελετή στο Χάλιφαξ του Καναδά.

Από το 2015 έως σήμερα υπολογίζουμε ότι έχουν αφιερωθεί περισσότερες από 65.000 ώρες εθελοντικής εργασίας και έχουν ωφεληθεί πάνω από 600 ασυνόδευτοι ανήλικοι και δεκάδες οικογένειες προσφύγων, ενισχύοντας την προσαρμογή και την ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία με κάθε τρόπο.

Παράλληλα, οι Έλληνες Πρόσκοποι για 2 χρόνια συμμετείχαν ως φορέας υποδοχής στο έργο Time to be Welcome που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του έργου Erasmus+ (KA3). Κύριος σκοπός του έργου ήταν η ενθάρρυνση νεαρών εθελοντών και οργανώσεων νεολαίας από την Ευρώπη, να στηρίξουν την υποδοχή των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο καθώς και τη διαδικασία ένταξης και αλληλεπίδρασής τους με τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 ετών (1/12/2016 – 30/11/2018) και συμμετείχαν σε αυτό 10 προσκοπικές και μη οργανώσεις από Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Β. Μακεδονία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πάνω από πενήντα εθελοντές από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές χώρες προσέφεραν περισσότερες από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ώρες εθελοντικής εργασίας, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε περισσότερους από εξακόσιους (600) ασυνόδευτους ανηλίκους και σαράντα οικογένειες προσφύγων, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την προσαρμογή και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Για τη δράση τους στο προσφυγικό ζήτημα, οι Έλληνες Πρόσκοποι, έχουν βραβευτεί αρκετές φορές (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ενώ έχουν δεχτεί συγχαρητήρια από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki Moon, για το κοινωνικό έργο που προσέφεραν, κατά την επίσκεψή του στη Μυτιλήνη το 2016.

Η Προσκοπική Κίνηση, εδώ και 109 χρόνια, εκπαιδεύει, ευαισθητοποιεί και τροφοδοτεί την ελληνική κοινωνία με νέους που λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν. Οι Πρόσκοποι, ως Πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μέσα από την συνεχή δραστηριοποίησή τους για το προσφυγικό εφαρμόζουν έμπρακτα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: 10.Λιγότερες Ανισότητες, 16.Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί και 17.Συνεργασία για τους Στόχους.

Για τους Έλληνες Προσκόπους, οι πρόσφυγες είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι.