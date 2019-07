Το νησί των Κυκλάδων εμφανίζεται σε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ποστ στο Instagram και θεωρείται ο πιο-insta τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Αυτή η τεράστια προώθηση του νησιού μέσω των social media, έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλη εισροή παραθεριστών, ώστε πλέον δημιουργούνται προβλήματα για τους κατοίκους.

#Santorini has appeared in 5.1m Instagram posts. The Greek island's Insta-fame has led to an influx of photo-obsessed tourists who create problems for the locals pic.twitter.com/vl13LFSYFy

— The Economist (@TheEconomist) July 1, 2019