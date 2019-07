Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αμερικάνικης πρεσβείας Γουίλιαμ Μουράτ, ο Τζέφρι Πάιατ δεν έσπασε τα πόδια του και περιμένει το σχέδιο ανάρρωσής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα είχε ατύχημα με το ποδήλατό του στην Αρεόπολη.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Τζέφρι Πάιατ ευχαρίστησε το προσωπικό του κέντρου υγείας Αρεόπολης για την εξαιρετική φροντίδα που έλαβε αλλά και τους «Έλληνες φίλους που μου ευχήθηκαν περαστικά».

«Λυπάμαι που αναγκάζομαι να διακόψω νωρίτερα το σύντομο ταξίδι μου αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω στην Αθήνα για την ανάρρωσή μου» έγραψε στο Twitter.

A big thank you to Areopoli health center staff for excellent care I received after my recent cycling accident in Mani & thank you to all my Greek friends who called to say perastika. I’m unhappy it cut my trip short but look forward to returning to Athens on my road to recovery.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 5, 2019