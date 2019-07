Ένα βίντεο που δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο twitter η ιστοσελίδα severe-weather.eu, καταγράφει τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες την Φλώρινα.

Βλέπουμε απίστευτες εικόνες από την ένταση των ανέμων που έφτασαν σε ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα, ενώ διακρίνονται δέντρα έτοιμα να ξεριζωθούν και τραπέζια και καρέκλες που έχουν παρασυρθεί.

Intense straight line winds on the severe thunderstorm in Fiorina, Greece yesterday, July 10th! Report: Weather Fiorina / Forecast Weather Greece pic.twitter.com/WVO48b4Tin

