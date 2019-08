ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιλώντας στην «Δημοκρατική», ο ερασιτέχνης αλιέας, περιέγραψε την εμπειρία του.

Όπως είπε είχε πάει για ψάρεμα με τον γιο του και αλίευσε και δύο ψάρια τα οποία δεν είχε ξαναδεί, γι’ αυτό και ενδιαφέρθηκε περαιτέρω.

Αρχικά, όπως δήλωσε, απευθύνθηκε στο κατάστημα απ’ όπου προμηθεύεται τα είδη αλιείας αλλά κανείς δεν είχε ξαναδεί το συγκεκριμένο ψάρι.

Ένας φίλος του, με τον οποίον συνηθίζουν να ψαρεύουν μαζί, τον ενημέρωσε για μια σελίδα στο facebook την οποία διαχειρίζονται υδροβιολόγοι, όπου και απευθύνθηκε.

Ένας από τους υδροβιολόγους της οργάνωσης «iSea», ανταποκρίθηκε και έμαθαν ότι πιθανότατα πρόκειται για το ψάρι Sillago.

«Οι υδροβιολόγοι μου ζήτησαν να στείλω τα ψάρια στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι η έδρα της Οργάνωσης “iSea” για να τα εξετάσουν. Μετά από αρκετό καιρό που βγήκαν τα αποτελέσματα, με ειδοποίησαν ότι πρόκειται για ένα ξενικό ψάρι, που δεν υπάρχει στα νερά μας. Είμαι ο πρώτος στην Ελλάδα, που αλίευσα αυτό το ψάρι και απ’ ότι με πληροφόρησαν είναι βρώσιμο και δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα το λιονταρόψαρο που κι αυτό εισέβαλε στα νερά μας στα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο ψαράς.

Το Sillago ανήκει στην οικογένεια ψαριών Sillaginidae. Ζουν σε ρηχά, προστατευόμενα νερά, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις και ευδοκιμεί στην ανατολική ακτή της Αφρικής, στην Ιαπωνία και στη νότια Αυστραλία, με τα περισσότερα είδη να είναι συγκεντρωμένα γύρω από τη Νοτιοανατολική Ασία, το ινδονησιακό αρχιπέλαγος και την Αυστραλία.

Οι πολίτες και οι επιστήμονες που αντιλαμβάνονται παράξενα ψάρια ή ψάρια τα οποία δεν γνωρίζουν, μπορούν να μοιράζονται την εμπειρία τους μέσω της σελίδας στο facebook, «Σε ξενίζει… Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!» .

Έτσι βοηθούν ώστε να καταγράφονται και τα ξενικά ψάρια ώστε να υπάρχει πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης των χωροκατακτικών ειδών.

Πηγή: Δημοκρατική