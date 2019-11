Η Ντούνια Μιγιάτοβιτς έκανε λόγο για «εκρηκτική κατάσταση» σε αυτά τα νησιά του Αιγαίου, στα οποία στοιβάζονται 36.000 αιτούντες άσυλο.

Λίγες ώρες αργότερα, το ελληνικό κοινοβούλιο υπερψήφισε το νομοσχέδιο που επιταχύνει τη διαδικασία των απελάσεων, σημειώνει δημοσίευμα του BBC.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί που φεύγουν από την εμπόλεμη Συρία, πέρασαν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά το 2015. Τους τελευταίους μήνες οι προσφυγικές ροές έχουν αυξηθεί και όλοι οι καταυλισμοί στα ελληνικά νησιά είναι υπεράριθμοι.

Το βρετανικό δημοσίευμα αναφέρεται στην επίσκεψη της Μιγιάτοβιτς στη Λέσβο και τη Σάμο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι ενώ τα Κέντρα Υποδοχής του νησιού δύνανται να φιλοξενήσουν 2.840 πρόσφυγες, αυτή τη στιγμή φιλοξενούν 16.924 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν στη Μόρια.

«Η κατάσταση των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, στα νησιά του Αιγαίου έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους 12 μήνες. Πρέπει να παρθούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των άθλιων συνθηκών στις οποίες ζουν χιλιάδες άνθρωποι» γράφει στην αναφορά της η επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

There is no lack of information available to European countries on how to handle the migration flows in a coordinated, safe and organised manner which upholds the human dignity and rights of migrants. https://t.co/fDoV0v4Udo

— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) October 31, 2019