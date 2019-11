Οι νεαροί αντιεξουσιαστές είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ενώ έφεραν και σακίδια τα οποία ερεύνησαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικοί. Δεν έγινε γνωστό τι υπήρχε μέσα στα σακίδια, αλλά σε δώμα στην ταράτσα της πολυκατοικίας εντοπίστηκαν βόμβες μολότοφ, αντιασφυξιογόνες μάσκες, γάντια, πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Επίσης, λίγο νωρίτερα, αστυνομικοί μπήκαν σε πολυκατοικία επί της οδού Στουρνάρη και έφτασαν μέχρι την ταράτσα ψάχνοντας σε «πολεμοφόδια». Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε προσαγωγές και τα άτομα μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται έρευνες και σε άλλες ταράτσες πολυκατοικιών, υπό τον φόβο «αντιεξουσιαστικού παρκούρ». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πάνω από την περιοχή των Εξαρχείων ίπτανται drones της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone στο οποίο φαίνονται τα ευρήματα από την ταράτσα στη Σπυρίδωνος Τρικούπη.

Στα Εξάρχεια αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί είναι περισσότεροι από τους πεζούς, ενώ γίνονται επί τόπου έλεγχοι σε όποιον κρίνεται ύποπτος. Αυτή την ώρα, στην πλατεία δεν υπάρχει καθόλου κόσμος.

Many police are arriving to Exarcheia square at the moment. They seem to be preparing to block the streets around the square. #November17 #polytexneio #πολυτεχνειο pic.twitter.com/InLbvkcP2M

— Zübeyir Koçulu (@zubeyirkoculu) November 17, 2019