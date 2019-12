ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από την Πέμπτη 5 εώς το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, εθελοντές, μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και εταιρικός κόσμος έρχονται κοντά για ένα τριήμερο αφιερωμένο στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο κοινωνικές δράσεις, ομιλίες και workshops, οι συμμετέχοντες στα ethelon Days 2019 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον εθελοντισμό και να ανακαλύψουν πώς οι μικρότερες πρωτοβουλίες μπορούν γίνουν η απαρχή για μεγάλες αλλαγές με κοινωνικό αντίκτυπο.

Τα ethelon Days ξεκινούν δυναμικά στις 5 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, με ομιλίες για την κλιματική αλλαγή και την ισότητα ευκαιριών ενώ, από την πρώτη κιόλας μέρα, οι συμμετέχοντες θα φτιάξουν πακέτα εθελοντισμού που θα μοιραστούν σε μαθητές σχολείων.

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, τα ethelon Days βρίσκονται στους δρόμους της πόλης με ένα πρόγραμμα κοινωνικών δράσεων που καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα: συλλογή τροφίμων από λαϊκές αγορές, καθαρισμός της γύρω περιοχής και κοινωνικό μαγείρεμα θα είναι μερικές μόνο από τις δράσεις. Ακόμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το workshop για την προσωπική εξέλιξη μέσω του εθελοντισμού. Στόχος των δράσεων είναι ο καθένας να προσφέρει με τον τρόπο του και να ανακαλύψει πώς κάθε μικρή πράξη μπορεί να φέρει μια βροχή θετικών αλλαγών.

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου η ημέρα είναι αφιερωμένη στις ομιλίες και τα workshops με πάνω από 30 ομιλητές. Κοινωνικοί επιχειρηματίες, μέλη ΜΚΟ και εκπρόσωποι εταιριών θα μοιραστούν με το κοινό τις προσωπικές τους ιστορίες εθελοντισμού στην ενότητα “My Volunteer Story”, ενώ, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς μικρές πρωτοβουλίες κατάφεραν να φέρουν πραγματική αλλαγή με κοινωνικό αντίκτυπο μέσα από την ενότητα “Everything Big Starts with Something Small”. Ταυτόχρονα, θα γίνει συζήτηση με τίτλο “Best Practices and Challenges of Corporate Volunteer Programs”, για την οργάνωση προγραμμάτων εταιρικού εθελοντισμού. Ακόμη, ξεχωριστή αναφορά θα γίνει για τις καμπάνιες crowdfunding στην ενότητα “The Power of Crowdfunding”.

Τα ethelon Days ρίχνουν αυλαία το απόγευμα του Σαββάτου έχοντας προσφέρει στο κοινό μια εμπειρία εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Φεύγοντας, οι συμμετέχοντες θα έχουν βιώσει, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, ότι οι αλλαγές με κοινωνικό αντίκτυπο δεν ξεκινούν πάντα ως μεγάλες πρωτοβουλίες αλλά, συχνά, με μια μικρή πράξη καλοσύνης.

Τα ethelon Days διοργανώνονται από τη ΜΚΟ ethelon. Η ethelon στοχεύει να κάνει τον εθελοντισμό τρόπο ζωής στην Ελλάδα μέσα από την ανάδειξη, την εκπαίδευση και την προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού. Εισιτήρια για τα ethelon Days είναι ακόμη διαθέσιμα στο www.ethelondays.gr